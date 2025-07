Slušaj vest

Grupa blokadera, njih oko 150, sinoć je protestovala ispred kuće predsednika SNS Miloša Vučevića u Novom Sadu. Vučević je poručio da oni na taj način šire mržnju i da on nikada ne bi mogao da pripada takvoj političkoj grupaciji, tvrdeći da takvi postupci vode ka građanskom sukobu.

Blokaderi su ipak nastavili dalje, napravili su spiskove na kojima su imena ljudi koje će "obiliziti", odnosno, zastrašivati njih i njihove porodice.

O ovoj temi su u emisiji "Usijanje" razgovarali Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS, Dragan Vujičić, novinar, i Sava Stambolić iz Centra za društvenu stabilnost.

- Zar nije katastrofa da vidite mlade ljude koji terorišu studente koji žele da uče. Studiranje je postala socijalna kategorija, kada nemaju šta da rade, oni upišu fakultet. Najveći problem u državi je Ćacilend. Da nema Ćacilenda, onda bi bili svi u ovome. Zato ih oni napadaju, ja obožavam Ćacije. Dejvid Bet je profesor Instituta za rat u Londonu, on je napravio jednu analizu Evrope. Kaže da će u narednih pet godina, zemlje Evrope stupiti u građanski rat. Ako pogledate jednu širu sliku, Evropa generiše krize na svim tačkama svoje teritorije, kod nas je velika slika. Do godine se očekuje najveća kriza u Mađarskoj, dok se u Moldaviji očekuje građanski rat - kaže Vujičić i dodaje:

- Imali smo u Rumuniji sličan scenario, koji su oni uspeli da izbegnu. Mi živimo u jednom vremenu postmoderne, kada evropska ideologija glasi da je sve konstrukt i sve zavisi od njihovog tumačenja. Kada bi mi sad raspisali izbore, opozicija bi bila zadovoljna samo ako bi pobedila, odnosno, tek tada bi rekli da su izbori validni i to je oličenje ove postmoderne. Nama otimaju Kosovo dok se ovo dešava, mi razmeštamo kontejnere, a Kurti ko zna šta smišlja, ovo je skretanje pažnje od problema.

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je, povodom više pretnji upućenih gradonačelniku Novog Sada, Žarku Mićinu, dat nalog Policijskoj upravi radi preduzimanja svih mera i radnji potrebnih za otkrivanje i identifikaciju izvršilaca krivičnog dela "ugrožavanje sigurnosti". Stambolić naglašava da tužilaštvo nije pre ovoga radilo svoj posao:

- Da li je normalno da neki sudija ima nekretninu od 800.000 evra? Ako treba, treba promeniti i ustav. Neke materijalne posledice blokada već osećamo. Ovo nije građanska pobuna. Računali su da će na krilima tragedije uspeti, ali ljudi im više ne daju podršku kao pre. Pokušajte da živite svoj život, isključite društvene mreže pa ćete videti koliko se ništa ne dešava. Traumiraju komšije i porodice, svako će reći "šta će ti politika, što se boriš za ove ljude". Žele da utiču na ljude i smanje poverenje u državu – kaže Stambolić.

Bakarec tvrdi da su se blokaderske grupe smanjile, te da ne dobijaju podršku kao ranije, i naglašava da su na ulicama srednjovečni ljudi, a ne studenti:

- Ispitni rokovi su u toku, ova manjina što je blokirala fakultete sada je pala na promile jer svi polažu ispite. Videli smo bednike koji sprečavaju ispite u Novom Sadu, to nisu studenti. Nema ko od studenata više. Pedeset bednika zvižde i trube, ali to su neki besposličari. Napali su Emiliju Marić, urednicu Novosadske televizije, to se ne sme dozvoliti. Lepo je što je Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu konstatovalo da se radi o krivičnom delu ispred kuća Vučevića i Mićina – kaže Bakarec i dodaje:

- Sada se radi na identifikaciji lica koja se predstavljaju kao "Zborovi Novi Sad". Znamo ko je organizovao jučerašnje nasilno okupljanje ispred porodične kuće Miloša Vučevića. On je rekao, a i mediji su objavili da se okupljanje ispred kuće dogodilo posle poziva organizatora blokadera na društvenim mrežama. A to je pozvao advokat Dragana Đilasa, koji se zove Srđan Kovačević. On je organizator.

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević istakao je da iza blokada stoje Marinika Tepić i Bojan Pajtić, kao i da sinoćni skup predstavlja direktan poziv na linč, sa čim se Stambolić i složio:

- Iza svega ovoga što se događalo u Novom Sadu stoje ti krugovi koji su sačinjeni u vreme Bojana Pajtića, on je jedan čovek koji povlači iz senke mnoge konce. On je obezbedio da dođe do blokade Pravnog fakulteta u Novom Sadu, taj fakultet je uvek naginjao na desnu stranu. Ali, on je postao vrlo aktivan sada i okupljao je oko sebe krugove. Svi linkovi idu ka njemu, ne pojavljuje se na ulici nikada, ali ima zadatak da laže i obmanjuje ljude. Sa druge strane se bavi određenom logistikom. Bojan Pajtić uživa zaštitu najmoćnijih krugova iz inostranstva koji finansiraju sve to.

