"Kada se glavni javni tužilac JTOK pojavi u javnosti sa rektorom BU Đokićem, to je jedan deo, ali on (Đokić) je sada jasno uzeo učešće i u političkom životu i u političkim aktivnostima, pa onda takvo vaše pojavljivanje (Nenadićevo) predstavlja politički akt koji vas sa punim pravom izlaže političkoj kritici u političkoj areni, jer ste svojim aktom doveli sebe u tu poziciju i treba to da istrpite", rekao je advokat Dragoslav Ljubičanović komentarišući Nenadićev zahtev upućen Visokom savetu tužilaštva za zaštitu od neprimerenih spoljnih uticaja medija.