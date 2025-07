- Ne mogu oni toliko da mrze koliko ja mogu da volim jer imam podršku najmilijih! Proći će ovo i pobedićemo jer mi smo Mićini! - napisao je on na svom zvaničnom Instagram profilu, gde je podelio i jednu dirljivu fotografiju, sa složnim rukama članova njegove porodice.

- Oni su došli na adresu gde živim sa suprugom i dve male ćerke. One su zabrinute i ja sam. Moje ćerke bi, nažalost, mogle da dožive ono što se dogodilo juče, kada su vređali Miloša Vučevića. Dolaženje na kućne adrese je nenormalno, to je nešto što se nikada do sada nije radilo u politici - kaže Mićin i dodaje: