- To je njihova slika, jednog malog broja građana, a bilo ih je i iz drugih mesta, ne samo iz Novog Sada. Međutim, to je baš mali broj u odnosu na onaj koji živi u Novom Sadu i ne podržava ovakve stvari. Dobijam ogroman broj poruka podrške od građana, prijatelja, komšija. Žao mi je i komšija koje su trpele ovo, to je trajalo četiri sata. Male dece ima u zgradi, a oni su sve vreme pištali. To se ne radi, to je neprihvatljivo u politici, ali i u životu su ovakve stvari neprihvatljive. Nisu samo objavili ulicu u kojoj će biti ovaj cirkus koji su pravili, već tačno adresu gde živi moja porodica, moje dve maloletne ćerke.