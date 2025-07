„Srbija se zalaže za poštovanje principa i Povelje UN. U doba kada su male i srednje zemlje izložene pritiscima da se opredele za jednu stranu, mi odbijamo da izmene međunarodnog prava. Međunarodno pravo je jedini zaštitnik i garancija da naše zemlje neće pretrpeti istu sudbinu kao neke od zemalja koje se nalaze u aktuelnom vrtlogu. Verujemo u ulogu UN, iako to ne čine svi. Podržavamo reforme UN, kako bi Afrika dobila značajniji glas u Savetu bezbednosti i drugim telima svetske organizacije“, rekao je on.

„U razgovorima smo konstatovali duge odnose koje imaju naše dve zemlje, koje dosežu do doba bivše SFRJ, i da su bile osnivači Pokreta nesvrstanih. To partnerstvo dovelo je do izgradnje konferencijskog centra, uz srpsku ekspertizu. Taj centar je postao hab za kontinentalne samite, ali i simboliše šta se može postići kroz saradnju“, rekao je on.