- Prvo, najoštrije osuđujem targetiranje, odnosno napadanje porodica funkcionera Srpske napredne stranke, a oni će to nastaviti, jer oni imaju tzv. točak nesreće, tako su ga nazvali, i onda na koga padne kao lutrija, onda kod njega dolaze, dakle imaju nameru da to nastave. Istorija ovako nešto pamti samo u nacističkoj Nemačkoj, gde su oni prvo dolazili ispred domova i kuća Jevreja, maltretirali ih, a onda je to krenulo dalje. Samo da podsetim ljude, tako je bilo i u NDH. Oni su okupirali Srem zajedno sa Nemcima, dakle, srpski Srem. Tako su Ustaše 1942. ubile Savu Šumanovića u takozvanoj, oni su to zvali Hrvatskoj Mitrovici, a zapravo Sremskoj Mitrovici. Znači, to sada imamo.