- Kolege su me obavestile da su Zborovi NS najavili da im je u planu da dođu na moju kućnu adresu. Ne znam šta sa tim postižu, osim što je to velika sramota. Oni nisu ni Novosađani, ni Srbi. To nije prijatna informacija za mene, ja sam od takvih bežala iz Hrvatske 1991. godine. Da im poručim da mi ne pada na pamet da bežimo od takvih ponovo - navela je Vučinićeva u izjavi za TV Informer.