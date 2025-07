Slušaj vest

Blokaderi i tzv. zborovi građana izmislili su možda najparadoksalniju stvar do sada “Točak (ne)sreće”. Zavrte točak i izvlače ime pred čiju će kuću otići da protestuju i blokiraju ulicu. I to planiraju svako veče od osam sati. I gotovo da se više i ne zna koje grupacije to rade i s kakvim ciljem.

Jedno je očigledno - prvobitni zahtevi su ostali u prošlim mesecima, više se ne pominje istina za nadstrešnicom, iako su danas izneti novi dokazi. Ni blokaderi koji su predlagali svoju paralmanetarnu listu ne bave se tim aktivnostima, šta više, odbili su da učestvuju u okruglom stolu o izbornim uslovima koji je organizovao Miroslav Aleksić predsednik Narodnog pokreta.

Gosti emisije Usijanje koji su govorili na ovu temu bili su Aleksandar Gajović, novinar i publicista, prof. Predrag Marković, istoričar, Aleksandar Šešelj, poptredsednik Srpske radikalne stranke.

Foto: Kurir Televizija

- Ako žele da se bave politikom, pa neka se pripreme za izbore, neka imaju opštinske i gradske odbore. Neka naprave organizaciju koja će da im pomogne da osnuju to. Po onome čime se oni bave, oni nisu studenti, to su političari koji se na ulici bore za neke ciljeve. Studenti su se vratili na fakultete, uče i polažu, dok se ovi nisu sklonili - kaže Gajović i dodaje:

- Neka izađu sa listom i opredeljenjem i neka idu sve po zakonu. Ne znam zbog čega je problem da priznaju da nisu uspeli. Njihovi zahtevi su ispunjeni, oni koji nisu bili radikalni. Čemu sada to razvlačenje i zašto teraju po svom tvrdoglavo? Sad uništavaju kuće, napadaju porodice i prave problem, to je za mene nedozvoljivo. Oni imaju samo hrabrost u gomili, a malo njih razmišlja o tome šta bi bilo da su oni žrtve.

Marković ocenjuje da su okupljanja izgubila prvobitni oblik, postala haotična i prešla granice pristojnosti napadima na privatnost i porodični mir:

Foto: Kurir Televizija

- Ovo su više zborovi građana, to više nije studentski protest. To je jedna druga vrsta protesta. Tu ima raznih ljudi. Ovaj protest se toliko odužio, menjaju se akteri, pravila. Napadi na integritet kuće i porodica nisu dobri i ne ostavljaju dobar utisak.

Šešelj smatra da protesti poprimaju oblike neorganizovanih pritisaka bez legitimiteta, a ponašanje okupljenih ispred privatnih domova ocenjuje kao kukavičko i destruktivno:

- Zbor je organ odlučivanja, a to je sinonim za skup. Šta je to skup građana i kakva je legitimacija za zbor – to su nebuloze. Taj neki pokret koji se formira, meni se činilo da je to pokret mesnih odbora. Osnovati stranku je veoma teško i neizvesno, teško je sačuvati tako nešto. Posmatrao sam ljude na zborovima u Zemunu, oni smenjuju opštinsko rukovodstvo. Okupljali su se ispred zgrade opštine. To deluje detinjasto. To je ipak neka fizička sila koja donosi takve odluke - kaže Šešelj i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Odlazak ispred kuće je kukavički, samo treba svako od tih ljudi da se stavi u poziciju da je na suprotnoj strani. Šta je karakteristika ljudi koji čine "rulju"? Oni gube moralnu barijeru, jer najveće kukavice tada postaju najhrabrije. Kad bi neko bio sam, verovatno bi pognuo glavu. To je jedna vrsta iživljavanja i oni su dali sebi za pravo da mogu da proganjaju nekog, nažalost imaju medije koji to podržavaju. Kako može da bude normalno da uđe nekoliko ljudi u zgradu gde živi gradonačelnik Novog Sada? Uzeli su otirač, izneli ga napolje i podigli ga kao trofej - ko to može da opravda, pa to ne izgleda normalno.

"ODLAZAK NA KUĆE JE KUKAVIČKI POTEZ, ONI GUBE MORALNU BARIJERU!" Šešelj u emisiji "Usijanje" ističe: Dali su sebi za pravo da proganjaju nevine ljude! Izvor: Kurir televizija

