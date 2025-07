Slušaj vest

Blokaderi i tzv. zborovi građana izmislili su možda najparadoksalniju stvar do sada “Točak (ne)sreće”. Zavrte točak i izvlače ime pred čiju će kuću otići da protestuju i blokiraju ulicu. I to planiraju svako veče od osam sati. I gotovo da se više i ne zna koje grupacije to rade i s kakvim ciljem.

Jedno je očigledno - prvobitni zahtevi su ostali u prošlim mesecima, više se ne pominje istina za nadstrešnicom, iako su danas izneti novi dokazi. Ni blokaderi koji su predlagali svoju paralmanetarnu listu ne bave se tim aktivnostima, šta više, odbili su da učestvuju u okruglom stolu o izbornim uslovima koji je organizovao Miroslav Aleksić predsednik Narodnog pokreta.

Gosti emisije Usijanje koji su govorili na ovu temu bili su Aleksandar Gajović, novinar i publicista, prof. Predrag Marković, istoričar, Aleksandar Šešelj, poptredsednik Srpske radikalne stranke.

Foto: Kurir Televizija

- U Srbiji od novembra traje pokušaj obojene revolucije, to je pokušaj da se vlast promeni na ulici. Vlast se na neozbiljan način ponela prema svemu tome na početku. Policija može samo da obezbeđuje skup koji je prijavljen. Policija ima mogućnost da vam zabrani okupljanje. Ali, okupljanje ispred sudova, udaranje policajaca i štitova? Videli smo kako je izgledao kordon u Novom Sadu, policajca pogodi čaša jogurta, on uzme čašu i vrati, a onda se on tereti da je upotrebio prekomernu silu - kaže Šešelj i dodaje:

- Blokaderi su u velikom opadanju i njima treba neka nova ideja da se podignu, jedino im je sada aktuelno zviždanje ispred kuća. Ti ljudi se pravdaju borbom za pravdu, zbog žrtava nadstrešnice. Kada god im nešto zamerite, oni se vade na to. Kao da ostali ljudi nemaju empatije za žrtve? Njima treba neki sukob kako bi vratili aktivnost.

Advokat i predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić objavio je na svom X nalogu nove dokaze u slučaju pada nadstrešnice. Godinu dana pre tragedije, 10. novembra 2023. godine, Nebojša Bojović je potpisao odluku kojom ovlašćuje preduzeće da sa kompanijom "Srbijavoz" zaključi ugovor u kojem se garantuje da vozovi mogu bezbedno saobraćati prugama, kao i da su stanice koje se koriste za ulazak i izlazak putnika na tim železničkim pravcima bezbedne.

U tom ugovoru i železnička stanica Novi Sad navedena je kao bezbedna – kako za putnike, tako i za vozove. Gajović objašnjava da mnogi žele da izbegnu krivičnu odgovornost:

Foto: Kurir Televizija

- Još u trenutku kada je napravljen prvi krug procesuiranja onih za koje se smatralo da su odgovorni za pad nadstrešnice, ja sam tada znao da to neće stati. Ne može njih 12 da bude krivo. Tu je lanac odgovornosti i postoji mnogo papirologije, administracije, potpisivanja. Ušao sam u taj predmet i bilo mi je jasno da ne može sve to da bude rešeno. Čim sam video fotografiju Miloševića i Bojovića, sve mi je bilo jasno kao dan, da će oni biti u fokusu pravosuđa - kaže Gajić i dodaje:

- Tu neće biti kraj, biće još ljudi tu koji su učestvovali u toj tragediji. Moje mišljenje je da će mnogi probati da izbegnu lice pravde, mislim da svako mora biti odgovoran za ono što je uradio. Samo ćemo na taj način povratiti poverenje naroda u pravosuđe i vlast. Ugled pravosuđa je poljuljan, ljudi nemaju poverenja kada vide kako se glavni akteri tužilaštva ponašaju. Stalno nas u Evropskoj uniji opominju za vladavinu prava, a upravo sada polažemo taj ispit.

Marković smatra da je pad nadstrešnice simbol dubljeg problema jer mnogi odgovorni nikada nisu ispitani, a spoj ljudske neodgovornosti i korupcije doveo je do ozbiljne društvene krize:

Foto: Kurir Televizija

- Od pada nadstrešnice, pa do danas, ima mnogo ljudi koji nisu saslušani, to je problem koji je doveo do toga da imate problem korupcije i nestručnosti. Takve dve pojave, spojene u jednu, nisu retka pojava. Međutim, one su Srbiju i dovele u društvenu krizu.

Šešelj smatra da je pravosuđe godinama pod uticajem nevladinih organizacija koje su, uz podršku sa Zapada, urušile sistem i dovele do mešanja sudija u politiku:

- Pad nadstrešnice bio je neposredan povod za proteste, ali ukupan kontekst otkriva dublje probleme – posebno u prosveti i pravosuđu, gde je uticaj nevladinih organizacija bio dugoročan i dubinski. USAID je, kroz finansiranje pravosuđa, korumpirao sudije i stvorio tužioce koji se danas bave politikom, do te mere da se sada tužioci pitaju kako će izgledati studentska lista. Imali smo i sudiju koji je učestvovao na izborima sa sopstvenom listom, što govori o pravom stanju u društvu - kaže Šešelj i dodaje:

- Ministri danas postaju ministri ne iz poziva, već da bi dobili zvanje i to je još jedna posledica uticaja nevladinih organizacija. Iz Evropske unije i zapadnih centara stizale su nam preporuke da usvojimo nešto što ni oni sami nisu primenili. Nemačka nam je preporučila da sudska vlast bude samostalna totalno, dok oni to nisu usvojili u svojoj državi. Sudije sada biraju same sebe, bez učešća Narodne skupštine. Međutim, vlast je tek od 2012. godine smanjila uticaj USAID-a na naše tržište.

