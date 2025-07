"Ja sam pokušao da definišem da je obrazovni element odvojen od političkog. Bilo je dosta naporno, ali svi predstavnici držanih univerziteta su to shvatili. Vlada je usvojila upisne kvote. Postoji dogovor da se dovrši zimski semestar i započne letnji i održi jedan ispitni rok. Želim da naš Univerzitet proradi i radi, to je za dobrobit našeg društva", rekao je premijer Macut.

O izmenama Zakona o udžbenicima

"Mislim da smo stigli do jednog rešenja koje će značajno, definisati srpski obrazovni prostor i omogućiti da i učenici, ali i roditelji ne lutaju više. Imali smo do sada situaciju da je bilo mnogo srpskih izdavača. Sada ćemo imati sve u jednoj kući, trudićemo se da to bude i biće u jednoj izdavačkoj kući. Mislim da će to biti jako značajno za olakšavanje nastave“, istakao je predsednik Vlade.