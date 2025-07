Slušaj vest

Funkcioneri "Infrastrukture železnoce" Nebojša Bojović i Milutin Milošević u fokus pažnje javnosti došli su nakon što su isplivale njihove fotografije sa vođama blokadera i predstavnicima stranih firmi.

Ono što je zaintrigiralo javnost jeste činjenica da su Bojović i Milošević direktno bili nadležni za nadstrešnicu železničke stanice u Novom Sadu, a posle tragedije podneli su ostavke i nikada nisu objasnili građanima šta se ustvari desilo.

Advokat Vladimir Gajić objavio je nove dokaze u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu koji pokazuju da je Bojović godinu dana pre tragedije potpisao odluku da sa kompanijom "Srbijavoz" zaključi ugovor u kojem se garantuje da vozovi mogu bezbedno saobraćati prugama, kao i da su stanice koje se koriste za ulazak i izlazak putnika na tim železničkim pravcima bezbedne.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su se bavili ovim unutrašnjim pitanjem bili su Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom i Dejan Bulatović, narodni poslanik.

Milićević je izneo utisak nakon što je video fotografiju:

- Nemam ja problem oko okupljanja kako oni kažu, da je to bio nekakav skup ili kakvo slavlje, ali je ovde suština vremena, simbolike i konteksta koji šalje ta fotografija. Ovakva fotografija zahteva određene odgovore, a javnost i ja to ne očekujemo od fizičkih lica, oni imaju legitimno pravo da se politički opredele, ali kada pogledate fotografiju, vidite polarizaciju, deo onih koji predstavljaju vlast ako tako mogu da kažem i one koji imaju rušilačke namere.

Milićević se osvrnuo na pitanje odgovornosti:

- Dakle, imate fizička lica i njihovo legitimno pravo, ali sa druge strane imate nekoga ko institucialno predstavlja vlast. Imate profesora Đokića koji je na čelu jedne od najznačajnijih obrazovnih institucija u Srbiji, neko ko bi trebalo da se zalaže za akademske slobode, da se bori za institucionalnu nezavisnost i budućnost naše dece. Samim tim građani sa pravom postavljaju pitanje ako je to taj čovek koji je na čelu, može li on to da radi ako ima ovakve političke namere. Naravno da ne može. Kao što smo Bulatović i ja javni funkcioneri, tako i on, moramo da polažemo račune javnosti, odnosno građanima. Dolazi vreme odgovornosti.

Bulatović nema dilemu da se ovde radi o obojenoj revoluciji:

- Bio je pokušaj otimanja države, to je obojena revolucija. Imate uticaj određenih ljudi koji su uspeli da od univerziteta naprave politički štab. Rektora Đokića smo videli sa Žiofreom, a tada je rekao da nema vremena i da ne želi da razgovara sa nenadležnim predsednikom. Zamislite nenadležnim, a to priča o čoveku koji ima aposlutnu podršku većinske Srbije, to je sada sasvim jasno. Ovo što sada vidimo su samo obrisi onoga što je bilo na snazi, obojena revolucija, oni su pokušali nasiljem, prvo u parlamentu, kada su povredili tri narodne poslanice. Potom blokiraju Srbiju, tuku policajce, bacaju kamenje, a policija je mirno i staloženo trpela. To šta je policija trpela govori o stepenu demokratije i da se poštuju svi njeni postulati. Garantujem da to nema nigde u svetu.

