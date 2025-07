Istraživanje javnog mnjenja po kome građani Srbije navodno podržavaju studente blokadere više nego aktuelnog predsednika države Aleksandra Vučića, SNS i njihove koalicione partnere, a koje su N1, Nova i Danas predstavili kao udarnu vest, naručila je fantomska fondacija "Better Future for Serbia" o kojoj ne postoji ni jedan podatak, a ispitivanje je sprovela potpuno nepoznata agencija "Sprint insajt" (Spint Insight) koja ne samo što je uspela da sa samo jednim zaposlenom za manje od dve nedelje ispita skoro 1.500 ljudi, već i ne postoji na adresi koju su naveli u APR, a domen sajta im je na adresi jednog restorana!

Za početak nikome nije jasno kako bi ova do skora javnosti nepoznata agencija uradila ispitivanje skoro 1.500 ljudi (tačno 1.458) metodom "licem u lice" i to za manje od dve nedelje - od 23. juna do 5. jula - što je skoro nemoguće ostvariti imajući u vidu da je pomenuta agencija prošle godine imala samo jednog zaposlenog?!