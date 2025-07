Što je babi milo, to joj se i snilo.

A naručilac istraživanja je Fondacija Better Future for Serbia, koja faktički ne postoji.

Kurir je danas celu ovu komediju demontirao do poslednjeg šrafa, pokazavši da je sve fejk: i mediji koji su fejk vest preneli, i navodne agencije koje su tu vest proizvele.

Do Kosjerića i Zaječara verovalo se da je pobeda „studentske liste“, koja, uzgred rečeno, nije studentska, nego joj je primereniji naziv rektorska i profesorska… verovalo se da je njihova ubedljiva pobeda garantovana. Kad, ono, cvrc… Narod ih nije hteo.

I to, i ostala zbivanja oko izbora koje blokaderi traže – neslaganja sa opozicijom, i među sobom o kojima, uprkos gvozdenoj cenzuri, dopiru glasovi do javnosti – učinili su da entuzijazam znatno splasne. Sad traže izlazak na birališta a mole boga da do njena ne dođe. Ovakve ankete iz babinog bunila imaju dvojaku svrhu: njima nastoje da mobilišu naivne pristalice, i sami sebe hrabre, kao što strašljivac zviždi kad noću ide kroz šumu.