- Kao što smo videli, niko ne zna da su registrovani na toj adresi kao kuća koja treba da se bavi istraživanjem. Bitan je i obim kada pričamo o broju ispitanika. Dolazimo do toga da nisu uzeti uopšte relevantni uzorci kada je pitanju fokus grupe. Tako da je cela priča napravljena u političke svrhe da bi se favorizovalo to neko biračko telo koje bi trebalo da proizađe iz toga. Istraživanja treba da vam daju određene odgovore na određene probleme, koje vi želite da prikažete javnosti - kaže Tomić i dodaje:

- I sada, kada biste vi hteli kao politička stranka da budete realni, da vidite zaista kako stojite u biračkom telu, pre svega ne možete da uzimate tako mali uzorak i na osnovu toga pokazati svoju popularnost. To nisu relevantni podaci. Drugo, vi morate da sagledate i prethodne izbore koji su bili neposredno prošle i pretprošle godine i da uzimate te stratume. Mislim da je studentska lista u ratu s ovim opozicionim listama. Mislim da je ovo i pokušaj da se oni između sebe nekako dogovore, ali na kontu leđa Srpske napredne stranke i uopšte cele ove političke situacije u proteklih osam meseci u kojoj su blokadom institucija pokušali da dođu na vlast bez izbora. Srpska napredna stranka nikad nije bežala od izbora. Što se nas tiče, mi smo uvek spremni za to.

- Prvo da vidimo kako je finansirano istraživanje. Istraživanje na 1.500 ispitanika, u zavisnosti od broja pitanja, košta između 5.000 i 10.000 evra. Prvo pitanje je za agenciju koja je to radila da nam pokaže ulaz novca i izlaz. Dakle, da vidimo da li su raspolagali prvo tom količinom para. To je stvar zakona da se cifre pokažu. Istraživanje ovog tipa ne može da košta ispod pet hiljada evra, uobičajeno je da košta deset, kada pričamo o političkim partijama - kaže Jerković i ističe:

- To su neke fiktivne agencije. U mračnoj sobi su se skupili neki likovi koji su izmislili brojeve i procente, tako se igraju istraživanja javnog mnjenja. Teško mi je da poverujem da jedna zaposlena osoba može da razgovara sa 1.500 ljudi. Čak ni anketari političkih stranaka ne mogu da urade u proseku za dan ni 5, 6 ulaza u zgradu. Kada pogledate koliko je ljudi odsutno, neki neće da razgovaraju, da otvore vrata - kaže Filipović i dodaje:

- Cilj je da se u određenom delu tog javnog mnjenja koje je opoziciono orijentisano ubaci taj utisak. To je čist marketing, žele da pokažu da vlast pada, da je korupcija kriva, da Vučić više nema podršku. Na taj način žele da motivišu te blokadere, kojima je moć opala. Sve to ima za cilj da podigne temperaturu protesta. Vidimo da njihove vođe nisu u Beogradu, pa su unajmili ostale ljude da održe temperaturu, kako se protest ne bi ugasio do jeseni.