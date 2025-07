Govoreći o kritikama na račun postupanja policije prilikom blokada, Dačić navodi da je to lako proverljivo, kao i da je lako rešivo.

Kako je dodao, imajući sve to u vidu i poštujući i ono što od počet zašto provocirate policajca ka i predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže, a to je da nije poželjno dodatno da se komplikuje situacija, policija je od početka protesta bila profesionalna i uzdržana.

"Ako se desi neko prekoračenje ovlašćenja, to će biti evidentirano i kažnjeno, ali se zaboravlja zašto dolazi do svega ovoga. Ja sam upozoravao više puta da se ne sukobljavaju sa policijom, policija ima sredstva prinude, da koriste ta sredstva" , navodi.

ADVOKAT BLOKADER NAPAO POLICIJU, PRIVEDEN PA PUŠTEN, PORUČUJE: "OPET BIH ISTO URADIO!" To je rezultat odluke suda u Užicu - ohrabruju se budući napadi

Politika ADVOKAT BLOKADER NAPAO POLICIJU, PRIVEDEN PA PUŠTEN, PORUČUJE: "OPET BIH ISTO URADIO!" To je rezultat odluke suda u Užicu - ohrabruju se budući napadi

"Mi štitimo koliko možemo, uvek je policija prisutna, ali ne može da rešava svaku komplikovanu situaciju jer ih ima na više lokacija. Sinoć je bio koncert, bilo je najmanje 50.000 ljudi, treba to obezbediti, pa regulisanje saobraćaja, utakmice. To sve isti policajci rade, on radi svaki dan, ne zna kada je slobodan, kada će na odmor, još ga neko maltretira, objavljuje njegove slike, slike njegove porodice. Policajci čuvaju državu, narod, niko ne čuva vlast, a vlast se bira na izborima da vodi državu", istakao je ministar unutrašnjih poslova.