- Moramo početi sa brojkama. Sa ovim vanrednim povećanjem minimalna zarada pokriva 98,1% minimalne potrošačke korpe - što je najviše u poslednjih deset godina. Već od 1. januara, sa novim planiranim povećanjem, minimalna zarada će pokrivati 111,5% minimalne korpe. To će biti prvi put da minimalac realno premašuje osnovne potrebe definisane tom korpom. I i to nije samo statistika već ozbiljan korak ka dostojanstvenijem životu svakog radnika. Kao neko ko ima dvoje male dece, vrlo dobro znam koliko sve košta - pelene, mleko, osnovne namirnice, grejanje, računi, vrtić... Znam šta znači planirati svaki dinar. U većini porodica upravo žene i majke nose teret preraspodele kućnog budžeta i prave kompromise koje niko ne vidi. Zato mi ova tema nije samo resorna već i duboko lična. Važno je istaći da je danas na minimalnoj zaradi šest puta manje radnika nego pre deset godina, što znači da se otvaraju bolje plaćena radna mesta i da ekonomija napreduje. Ovo povećanje nije slučajnost. Država deluje planski, sa jasnom dinamikom rasta, kako bismo do kraja 2027. godine dostigli prosečnu platu od 1.400 evra. Već sredinom avgusta počinje nova runda razgovora sa sindikatima i poslodavcima. Verujem da će, kao i ova, biti uspešna.

- Uvek je izazovno biti posrednik između poslodavaca i radnika, ali država je jedina koja ima snagu i legitimitet da sve okupi za istim stolom i pronađe meru koja čuva opšti interes. Poslodavci su pokazali razumevanje za potrebu da se podrže radnici koji najmanje zarađuju, posebno imajući u vidu da će država pratiti povećanje minimalca rastom neoporezivog dela zarade u istom procentu. To je direktna poruka da delimo teret i odgovornost. Sa sindikatima imamo redovnu i otvorenu komunikaciju. Ne slažemo se uvek u svemu, ali smo saglasni u najvažnijem - da radnik mora biti zaštićen, a uslovi rada stalno unapređivani. Socijalni dijalog je proces, ne događaj - i moj zadatak je da taj proces bude živ, iskren i efikasan. Od septembra uvodimo dan otvorenih vrata za radnike - jedan dan u nedelji koji će biti posvećen njima. Želim da lično čujem njihove priče, probleme, inicijative. To će biti i simbolično i suštinski važno - da ministar bude dostupan ne samo institucijama i sindikatima već svakom čoveku koji živi od svog rada.

- Građani Srbije imaju pravo da izraze svoj stav - ali uz to pravo ide i obaveza da poštuju zakone. Kada se protesti pretvore u blokade koje ugrožavaju živote, zaustavljaju saobraćaj, parališu institucije i privredu, onda to više nije demokratsko izražavanje, već oblik političkog pritiska. Sve češće čujemo ideje da trgovi treba da zamene sudove, a ulice institucije. To nije pokušaj da se smeni vlast - to je pokušaj da se poništi država. Najveći generatori krize su oni koji su odbili institucionalni dijalog i umesto toga izabrali ucene, ultimatume i paralize kao sredstvo političke borbe. Veliki deo odgovornosti snose i pojedini mediji koji su mesecima sistematski trovali javnost i podsticali destabilizaciju. To Srbiji ne treba. To ne gradi, već razara. Posledice višemesečnih blokada su duboke: ekonomski gubici, poremećeno funkcionisanje institucija, narušeno poverenje u državu. U mom resoru posebno vidimo koliko su pogođene najosetljivije kategorije: stariji, bolesni, socijalno ugroženi, koji zbog blokada često nisu mogli da dobiju pravovremenu pomoć.

Društvena cena ovakvog ponašanja je velika i neće se izbrisati s prestankom blokada, osećaće se mnogo duže. Ali zato je uloga države da ostane mirna, stabilna i dostupna svakom građaninu. Srbija mora da ostane snažna čak i kad je neki pokušaju zaustaviti.