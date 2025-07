"Pokret socijalista je saborac Aleksandra Vučića, PS je čvrsta ideološka organizacija koja ne odustaje od socijalne pravde kojoj je Srpski svet razlog postojanja. I da niko ne pokušava da me drugačije tumači Srpski svet znači konačno ujedinjenje Srba u jedinstvenu državnu organizaciju, ono što ste sanjali Srbi od propasti Dušanovog carstva sanjam i ja i sanjam sa vama. Ne mogu da razumem, i niko mi još nije rekao i dao odgovor na pitanje zašto Nemačka, posle poraza u dva svetska rata može da se ujedini a zašto Srbi posle pobede u dva svetska rata ne mogu da se ujedine. I niko mi još nije objasnio zašto je srpsko ujedinjenje pretnja miru a Nemačko nije, zašto kada Srbi nisu izazvali ni jedan rat a Nemci jesu bar dva. Zašto je njihovo ujedinjenje blagoslov a naše prokletsvo? Zašto svi narodi mogu da sanjaju da se ujedine a samo Srbi to ne mogu. Zato je Srpski svet cilj Pokreta socijalista, naš izvor i naš uvjer."

Naglasio je i da Pokret socijalista ne odustaje od svojih ideja i da će biti dosledni protivnik evropskih integracija ovakvih kako ih EU sada sprovodi i vidi. "PS će se snažno zalagati za integracije u pravcu BRIKS-a i snažno će se zalagati za to da Srbija odluči da li hoće Evropsku uniju ili BRIKS. Dao sam sve od sebe da Srbija upozna BRIKS. I upoznala ga je. I sada po prvi put imamo realnu alternativu i pravo da biramo izmedju BRIKS-a i Evropske unije. Do sad su nam uvek govorili - sve je to lepo, EU je nepravedna ali kuda dalje, šta drugo? E pa ima šta drugo, ima i drugih puteva i mi iz Pokreta socijalista se zalažemo da se u razumnom roku, kada se dobro upoznamo sa BRIKS-om, a EU smo odlično upoznali, da se da prilika gradjanima Srbije da se odluče izmedju BRIKS-a i EU, da odluče o svom daljem putu."