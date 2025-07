Slušaj vest

Objavljivanje upitnih rezultata navodnog istraživanja izborne volje građana koje je sprovela do juče nepoznata agencije "Sprint insajt", sa samo jednim zaposlenim, a koje je naručila fantomska fondacija "Beter fjučer for Serbija", služi isključivo naručiocima istraživanja, koji žele da obmanu građane Srbije da vlast nema legitimitet i da sklone pažnju javnosti sa neuspešnih blokada, smatraju sagovornici Kurira.

Zašto sad

Podsećamo, Kurir je u petak raskrinkao agenciju "Sprint insajt", koja je navodno uradila istraživanja sa 1.500 ispitanika i po kojem građani Srbije podržavaju bezimenu i neformiranu tzv. studentsku listu (54,8 odsto) , dok po tom "istraživanju" aktuelni predsednik države Aleksandar Vučić, SNS i njihove koalicione partnere podržava 42,1 odsto.

Ova vest agencije za koju niko do petka nikad nije čuo postala je okosnica programa i sadržaja N1, Nove, Danasa...

Međutim, ne samo da pomenutu agenciju nismo pronašli na njihovoj zvaničnoj adresi - na interfon se javila tašta direktora i rekla da o firmi na tom broju ne zna ništa - već jedan od tri glavna čoveka agencije do danas nije odgovorio na naša pitanja, dok glavni direktor (čija se tašta javila na interfon) nije dostupan na svom broju, već je to istraživanje naručila fantomska fondacija "Better Future for Serbia", o kojoj ne postoji nijedan podatak.

Ni nakon dva dana nismo dobili odgovore na mnoga pitanja, ali glavno svakako jeste - zašto i otkud ovo "istraživanje" i baš u ovom trenutku?

Za političkog analitičara Srbislava Filipovića dileme nema - ovo istraživanje, kaže, služi kako bi se sklonio akcenat sa neuspelih blokada i kako bi im se udahnuo novi život.

Srba Filipović Foto: Kurir Televizija

- Cilj je da se stvori lažna slika pada vlasti i podstaknu protesti u određenom delu tog javnog mnjenja koje je opoziciono orijentisano, da se ubaci taj utisak. To je čist marketing, žele da pokažu da vlast pada, da je korupcija kriva, da predsednik Vučić više nema podršku. Na taj način žele da motivišu blokadere, kojima je moć opala, a sve to ima za cilj da podigne temperaturu protesta. Vidimo da njihove vođe nisu u Beogradu, pa su unajmili ostale ljude da održe temperaturu kako se protest ne bi ugasio do jeseni - kazao je Filipović za Kurir.

Nepoznati

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da je sasvim jasno da ovakva naručena ispitivanja i agencije "uopšte i ne služe građanima i političkoj javnosti, već isključivo njihovim naručiocima, koji preziru inteligenciju sopstvenog naroda".

Kojčić: Ovakva ispitivanja služe samo njihovim naručiocima, koji preziru inteligenciju sopstvenog naroda Foto: Kurir Televizija

- Agencije za ispitivanje javnog mnjenja u svetu teškom mukom i tokom dugog vremena na političkom i svakom drugom tržištu stiču kredibilitet, a svaki korisnik njihovog istraživanja dobro vodi računa koliko su objektivno utemeljeni njihovi rezultati. Nepoznate agencije ne uzimaju se na Zapadu u obzir zato što njihova javnost ima visoke zahteve i samim tim visoke kriterijume. - kaže Kojčić.

On naglašava da se to posebno odnosi na procene u političkoj sferi.

- Nepoznatu agenciju, koja se ničim nije dokazala, niko neće uzeti u obzir, a kod nas njihovi naručioci ispitivanja javnog mnjenja zapravo pokazuju da im do građanstva Srbije uopšte nije ni stalo. Populacija koja veruje fiktivnim rezultatima ankete na to ima pravo, ali pokazuje i svoj sopstveni diletantizam. Zar će iko normalan na potencijalnim izborima pokloniti svoj glas onoj opciji koja ponajviše liči na Andersenove bajke ili koja građanima daje fantomsku ponudu i vara ih već na samom početku? - pita se Kojčić.

Moraju mnogo toga da objasne

Pravnik Milan Antonijević kaže za Kurir da bi svaki medij uvek trebalo da vodi računa ko iznosi određene podatke i informacije i na koji način je do njih došao.

Antonijević: Često smo viđali nekredibilna istraživanja, koja su korišćena da se građani zbune, a birači zavedu pred neke izbore Foto: Kurir

- S obzirom na to da se ovde radi o agenciji koja nije ranije bila prepoznata kao neko ko se bavi ovom delatnošću, mora da se stavi znak pitanja uz ovakve rezultate. Često smo viđali nekredibilna istraživanja, koja su korišćena da se građani zbune, a birači zavedu pred neke izbore. Kako u Srbiji nema naznaka da će biti vanrednih parlamentarnih izbora, onda je ovo istraživanje tu samo da privuče pažnju... Iz ove agencije moraju da objasne pre svega svojim kolegama i javnosti na osnovu čega su došli do takvih podataka. Kako je moguće da se ti podaci toliko razlikuju od istraživanja relevantnih agencija, koje već decenijama vrše ista istraživanja i čiji rezultati su se do sada uvek pokazivali kao tačni i na samim izborima? Građani ne smeju da budu obmanjivani i jednostavno u ovo moramo da unesemo jednu dozu ozbiljnosti - smatra Antonijević.

Upravo je redakcija Kurira ovakva pitanja poslala još u petak mejlom, kako je i traženo, jednom od vlasnika - docentu na FPN Nikoli Joviću. Rekao je da će odgovoriti istog dana do 14 časova. Danas je nedelja... Nema odgovora.