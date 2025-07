Bivši poslanik "Nove stranke" Vladimir Pavićević, tek što se vratio u Srbiju i zajedno sa nekadašnjom poslanicom "Dveri" Tamarom Milenković Kerković, osnovao opozicionu "Platformu za Srbiju", već je uspeo da svojim govorima podigne buru u javnosti, ali i posvađa se sa srpskom opozicijom. Tako je predsednika stranke "Srce" Zdravka Ponoša nazvao "Žalosnom sovom", ali i na svoje profile postavio slike lidera NDSS Miloša Jovanovića sa sabljom uz poruku: "Samo tako, to srce želi"!

- Video sam da je reagovao i Zdravko Ponoš , da je onako bio ljut što sam ja uopšte išao u Pazovu da govorim. Ne razumem, da je sad u Pazovi, da zamislimo situaciju da je govorio Ponoš, Miloš Jovanović, pa ja bih rekao: lepo, da čujemo šta ima da kaže, narod je pozvao, desila se neka komunikacije... Vidim da se Ponoš naljutio u smislu "šta sad ovaj ide". Ne razumem tu vrstu reagovanja i kritike i čini mi se da je to nastalo iz nekog bezveznih razloga. Ponoša niko ne zove da govori, mene zovu i on se naljuti! Što se ljutiš? Šta ima veze? Pa zašto te ne zovu? Zato što si se prilepio za onu skupštinsku fotelju dok srpske studente privode i hapse. Mora malo u politici da se nekada podigne neka energija, nekim govorom, nekim porukama... - kazao je Pavićević kroz smeh u jednom televizijskom gostovanju i dodao:

- Ponoš kad progovori - kao Žalosna sova da govori, ni trunke entuzijazma ili energije. On ubija onako nadu, i onda mislim da je to razlog zašto ga ne zovu . Daj umesto kritike, poradi na introspekciji.

Takođe, Pavićević na svojim profilima na društvenim mrežama sada tvrdi da je na delu "udruženi medijski napad Aleksandra Vučića i Miloša Jovanovića" na njega, a uz tu poruku postavio je fotografije predsednika Novog DSS sa sabljom, ali i u društvu bivšeg predsednika Vlade i šefa SNS Miloša Vučevića, uz poruku "Samo tako, ljubi vas profa!", ali i pesmu čije reči idu "tako, tako, to srce želi, tako, tako, to me veseli, ostani uz mene, da ne budem sam, ostani uz mene, sve ću da ti dam".