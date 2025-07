Iako je susret Đokića, Fergusona i Pirsove, tokom njene zvanične postete Beogradu ove nedelje, "ostao ispod radara", za šefa poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenka Jovanova , to što su izabrali za sagovornika rektora Beogradskog univerziteta znači samo jedno - time su dali do znanja koga oni vide kao lidera opozicije.

"Sastanak sa rektorom Đokićem, sam po sebi, možda i ne bi izuzvao nikakve reakcije da se to nije desilo sada ovih dana i da nije time poslata jedna vrlo važna poruka. Naime, ono što je važno da ljudi znaju to je da se predstavnici stranaca, kada dodu u našu zemlju uglavnom sastaju s predstavnicima vlasti i opozicije. I oni su se zaista i videli sa nekim predstavnicima vlast i. A kao predstavnike opozicije, oni su odredili upravo rektora Đokića. I time je poslata poruka. Koga su oni odabrali da bude lider opozicije? I koga su oni odabrali da bude sutra neko ko će u Srbiji da zauzme neku važnu poziciju?", kaže Milenko Jovanov u svojoj video poruci na Instagramu.

Upravo je to ključna razlika između te dve grupacije. Jedna grupacija odgovara narodu, a druga grupacija odgovara strancima. Svaka odgovara onome koju je izabrao. A ono što je najvažnije u celoj priči, ukoliko bi nekim čudom ova grupacija koju stvaraju strance i koja podržava strance došla na vlast, narodu u Srbiji se više ne bi pitao nizašta. Zašto? Pa zato što će oni da odgovaraju onima koji su ih postavili. Neće rektor Đokić odgovarati narodu, nego će da trči i da se uvija ko kišna glista od ambasade do ambasade i da pita šta treba da radi.

Jednako važno, je to što smo pre samo 15 godina, a to je ništa u istorijskom smislu, mi smo imali vlast koja je pred svaku sednicu vlade dnevni red slala na odobrenje u tri ambasade. Dakle, to je bila Srbija pred 15-ak godina. Aleksandar Vučić je narodu u Srbiji vratio moć i snagu da odlučuje ko če biti na vlasti, ko će biti u opoziciji i koja će politika da se vodi. Tu moć sada stranci pokušavaju da otmu od naroda i da tu moć daju ambasadori. Da ambasadori kažu kad će u Srbiji da se radi i šta će da se radi, kad će da se gradi i kad neće da se gradi, kako čemo odluku da donosimo i kad nećemo da donosimo, kad ćemo da se borimo i za koga ćemo da se borimo, za čije interese da se borimo", poručio je Jovanov.