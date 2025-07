- Znali su da je to ipak previše i da im to javnosti ne bi oprostila. Poziv na napad na naše porodice je učinjen od strane advokata Srđana Kovačevića. On je u policiji priznao. On je sve vreme uz Dragana Đilasa. To je čista politika. Verujem da 90 posto ljudi to gleda sa gađenjem. Ako je neko uradio dobru kampanju za mene u mom komšiluku, to su oni. Šta je sledeće? Zabrinut sam da je jedan deo javnog života reagovao tiho na to. Ako to ne zaustavimo, ne osudimo, oni će legalizovati taj vid nasilja. Kao što su legalizovali blokade. Formalno nije dozvoljeno, ali se suštinski dešava. Mi ćemo se sami braniti. Neće niko stajati kao ovca za klanje - poručio je Vučević.