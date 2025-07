Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić o svim važnim temama za građane na TV Pink.

Između ostalog, govori o izazovima koji su pred našom zemljom, posledicama i krahu obojene revolucije, nasilju blokadera, kao i o napretku Srbije i predstojećem Ekspu.

- Srbija je bolje nego ja, i ja bih voleo da ljudi idu na letovanje u Srbiju, ali ko voli more... Imamo problema, od ponašanje Aljbina Kurtija, hapšenja i progona naših ljudi, poslednje hapšenje Igora Popovića pokazuje da je Kurti izgubio razum i da pokušava da izazove sukove na zapadnom Balkanu. Obavestili smo sve naše partnere. To može da ima nesagledive posledice. Teror u nekom trenutku mora da stane - reagovao je na početku Vučić.

Kako je dodao, trudom i radom smo uspevali sve nedaće da prevaziđemo, i da sačuvamo zemlju.

Foto: Pink

O blokaderima

- Ima mnogo briga, a što se tiče ovih drugih stvari, za mene je najvažnije da kažem građanima Srbije, zbog sumnje i straha, strepnje a to je da će biti građanskog rata. Neće ih biti. I izborićemo se za stabilnost. Moramo da biramo o njima, neki od njih su batinaši, kriminalci, ali sam dosta njih i pomilovao. U svakom trenutku merimo, mogli smo sinoć da reagujemo, 120 blokadera je maltretiralo ljude u Užicu, agresivnih, bahatih... Koji su tukli i napadali policiju, imali smo spremnu jedinicu, ali nismo reagovali jer smo želeli da niko ne bude povređen, jer smo videli koliko je to popio - naveo je.

Kako je istakao, uvek ima onih koji bi da prave incidente.

- U Beogradu ih je bilo 800 i nešto, u šetnji oko 1.600, a onda su se ljudi sklonili jer nisu hteli da blokiraju most. U svakom trenutku smo mogli da ih sklonimo, i opet nismo. Zašto? Zato što sam brinuo i o blokaderima, nisam želeo da ih uhapsimo pre nego naprave neko veće nasilje. Ne bi bilo potrebe da upotrebljavamo silu, i uspeli smo da sačuvamo Srbiju u miru. Ali nemojte da smetnete s uma jedno — nije to stvar emocija, to je stvar nečeg drugog — ogroman novac je ubačen u našu zemlju da bi se isprovocirali nemiri i građanski sukob. Iz 1941-45. nismo još uspeli da prevaziđemo, te sukobe. Kada sam bio predsednik SNS, imali smo raspravu oko partizana i četnika. Onda sam im rekao "je li možete da se zaustavite svi", mi smo Srbi, ima nas i koji nisu Srbi, ali smo građani Srbije - dodao je.

1/14 Vidi galeriju Gostovanje Vučića na TV Pink Foto: Pink

O izborima u Srbiji

Istakao je da u Srbiji "mora da se uspostavi poslušničko rukovodstvo", za šta su "ubacivane" milijarde evre.

- Jedan je taj da se ponovo pravi balans u regionu i da Srbija ne sme da štrči. Druga stvar je da u Srbiji mora da se uspostavi poslušničko rukovodstvo i za to su ubacivane milijarde evra - kazao je on i ukazao na ulaganje novca u Šolakove medije.To što će najgori da me vređaju i mene i porodicu, ja znam ko mi je majka i ko mi je otac. I kakva su mi deca, i brat, sad kao znaju oni bolje nego ja. Ja sam politički veteran, ističe mi ovaj mandat za godinu i po dana i hoću da kažem — izbori su strašno važni. Mnogo važniji nego što ljudi misle - istakao je.

Vučić je potom naveo primer zašto su izbori važni — sve se gubi kada se pogrešni koraci naprave prilikom izbora.

- U pitanju su naši građani, sve to što radimo radimo za sve, čak i za one koji su protiv nas. I ovaj Đokićev zakonski zastupnik ima 5 stanova i 11 garaža u Beogradu na vodi, ja nemam nijednu. Za sve Beograđane, za ljude u Srbiji, svaki put i pruga, naučno-tehnološki park. Radimo dodatke u Nišu, Kruševcu... Pre 2012. smo imali 0, a sada imate i Beograd i Čačak i Niš i Novi Sad, i dodatno Kruševac i Kragujevac. Hoćemo da zadržimo mlade ljude da ostanu, za nas su teme veštačka inteligencija, robotika, najnovija tehnologija - naveo je.

Na pitanje da li bi bilo lakše sada da se raspišu izbori, Vučić je odgovorio da nije samo pitanje da li ćete nekome izaći u susret, ali da su odbijali sve što je ponuđeno.

- Već tada sam znao da se suočavamo sa obojenom revolucijom, da je od spolja sve plaćeno i organizovano. Koliko je Dojče vele imalo radionica u Srbiji u poslednje vreme, specijalaca iz raznih zemalja, šta su radili u Beogradu u poslednjih 6 meseci? Bilo ih je na stotine. Mi ne razumemo spoljni uticaj, a on je bio ogroman. Plivali, skakali, pa na biciklima, trotinetu do Strazbura, pa to tako ide? Ko to plaća? Hajde da izračunamo hranu, za 5.000 ljudi dnevno, to je 45.000 puta 30, 150.000, pa puta 30 dana, pa da vidite kako to ide - odgovorio je.

Foto: Kurir

- Izbori će biti raspisani po zakonu, kada bude odgovaralo državi Srbiji. Oni su favoriti, ja to stvarno mislim, zašto bi sa lakoćom glasali posle 15 godina za nekoga. Mnogo je teško nekome ostati veran toliko dugo. Ja ljudima ne mogu da ponudim neku novu emociju, mogu samo rezultate, njihove i naše. Mogu i da pokažem i kako i zašto za koju taktiku su se opredelili koja pokazuje da nikada nisu bili za izbore.

Vučić se potom dotakao lažne agencije koja je sprovela istraživanje javnog mnjenja.

- Tu je svašta bilo, da imaju 65 odsto, pa ne znam šta.

Rezultati blokadera i Srpske napredne stranke

- Plata je tada bila 329 evra, nama je izmerena plata u aprilu 932 evra. Pričamo o stabilnom kursu evra, a ima ga 13. godinu zaredom. Na Vračaru je prosečna plata i u nekim drugim opštinama mnogo veća. Za 50 odsto je bolji životni standard nego tada. Tada je stopa nezaposlenosti bila 25,9 odsto, danas 9,1, najniža u istoriji Srbije. Javni dug je bio 79 odsto, sada smo na 44,3 odsto. Prosečna penzija je bila 202 evra, danas je 426 evra, ali to nije sve jer idemo na veliko povećanje penzija, plus 40 evra, što znači da će ići na 465 evra - pokazao je predsednik.

1/15 Vidi galeriju Rezultati blokadera i SNS Foto: Pink

- Minimalac, danas imamo 500 hiljada zaposlenih nego tada. Minimalac je bio 153 evra, a od 1. januara će biti 550 evra. Najmanje će to svaki radnik primiti od svog poslodavca.

Postulati blokadera

Negacija rezultata, kriminalizacija i dehumanizacija njega i njegove porodice.

- To su radili sve vreme jer je njima bilo potrebno da sebe istaknu. Danas nemamo ratove, sankcije, nismo priznali Kosovo, živimo bolje nego ikada objektivno. Na to su dodali rasnu teoriju superiornosti — o ćacijima, krezuboj Srbiji protiv koje su oni, nije važno da li su pametni, lepši, nego oni pripadaju tom delu i to nije nimalo slučajno.

Dodao je nekažnjivost za nasilje i zamena teza.

- Koliko puta su novinari Pinka i Informera napadnuti, niko nije rekao izvinite. Kada sve to imate u vidu, i onda vam se pojave sa istraživanjem agencije koja ima 1 zaposlenog, onda nemojte da brinite. I kada kažu "odvratan mi je taj Vučić", ali on kad dođe, onda kaže "čekaj, ipak moram da brinem o deci". Ali on mi je obezbedio to i to, onda nemaju šta drugo da ponude osim mržnje. To im je pogonsko gorivo. Mislim da imamo dobre mlade ljude, ali da su oni izmanipulisani i od spolja i od profesora. Srbija je imala niže plate nego u BiH, pogledajte danas koliko su više - rekao je.

O izgradnji puteva

Pokazao je auto-puteve koje je Tito gradio, a onda šta je izgrađeno u poslednjih 12 godina.

- I do Šapca, Loznice, i preko Obrenovca, Čačka, do Požege. Deo Moravskog koridora, auto-puta od Niša do Dimitrovgrada. Obilaznica oko Kragujevca, ovo završavamo do kraja godine, dodatnih 24 km Dunavske magistrale, do Gradišta završavamo do kraja godine. Gradi se Beograd - Zrenjanin, auto-put, preko Novog Sada, pa idemo gore na Fruškogorski koridor, Kuzmin - Sremska Rača, do kraja godine će biti gotov. I brza saobraćajnica, do aprila, maja sledeće godine. Između Sjenice i Pazara, preko Zlakuse do Užica, produžavamo put 21,5 km do Malog Zvornika. Hoćemo da se spojimo i sa Bosnom i sa Crnog Gorom bolje - pokazao je Vučić.

Pogledajte mape u nastavku:

1/22 Vidi galeriju Mape puteva Foto: Pink

- Završavamo 108 plus 23 km ove godine, Subotica - Novi Sad i Niš - Brestovac. Brza pruga Beograd - Niš manje od dva sata, Makedonci hoće da grade sever-jug prugu, a pregovaramo i sa Grcima da se radi do Soluna. Počeli smo razgovore i o Banatsko-Bačkoj prugi, od Sombora do Vrbasa, da izvučemo na glavu prugu. Moramo da radimo i deo da se spojimo sa Crnom Gorom. To su sve velike stvari - istakao je.

O tužiocima

- Da im ponovim, i za njih sam se borio uvek, čuvao od svih uticaja. Toliko mi je odvratno to što sada rade, ima mnogo časnih sudija. Ali da se zapititate nijednog trenutka da držimo u pritvoru 4 meseca nekoga ko je učestvovao u uličnoj tuči i pritom su branili svoju kuću. Doveli ste jednu devojčicu do toga da poželi da se ubije, majka je zaplakala jer hoće da bude slobodno dete, zamislite da je to vaše dete. Kakvi ste vi to bre zlikovci, što se praviš blesav, nego iz straha za svoju zadnjicu donosiš te odluke. Ja sam tu da štitim narod, i baš me briga šta će za mene da kažu i izmisle - naveo je.

Dodao je da ako radi svoj posao, pošteno i odgovorno, i ako zna da je uradio nešto pravično — zadovoljan je čovek.

- Danas je i u svetu sve drugačije. Zašto je Evropa — na čijem se putu nalazimo i za šta smatram da nema boljeg puta — zašto je u lošoj situaciji. Zato što Evropljani reaguju na signale koje dobijaju samo od javnosti, i onda mi kažu ne možemo ništa da radimo protiv Kurtija, jer nas njegovi botovi na mrežama na svim jezicima uništavaju. Ja počnem da se smejem. I problem je u onima koji su pročitali jednu knjigu, ne oni što nisu nijednu. Jer on će na dva sata provedenih na internetu da misli da je posisao svu pamet ovog sveta, jer je bezobrazluk i lajk postao mera nečije vrednosti, stid ne postoji - dodao je i podelio zaprepašćenje o tome kako se kod nas vodi polemika o tome da li je Zemlja ravna ploča.