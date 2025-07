Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da su izbori veoma važni i da će biti raspisani onda kada to odgovara državi Srbiji, a ne bilo kojoj stranci.

- U Beogradu ih je bilo 800 i nešto, u šetnji oko 1.600, a onda su se ljudi sklonili jer nisu hteli da blokiraju most. U svakom trenutku smo mogli da ih sklonimo, i opet nismo. Zašto? Zato što sam brinuo i o blokaderima, nisam želeo da ih uhapsimo pre nego naprave neko veće nasilje. Ne bi bilo potrebe da upotrebljavamo silu, i uspeli smo da sačuvamo Srbiju u miru. Ali nemojte da smetnete s uma jedno — nije to stvar emocija, to je stvar nečeg drugog — ogroman novac je ubačen u našu zemlju da bi se isprovocirali nemiri i građanski sukob. Iz 1941-45. nismo još uspeli da prevaziđemo, te sukobe. Kada sam bio predsednik SNS, imali smo raspravu oko partizana i četnika. Onda sam im rekao "je li možete da se zaustavite svi", mi smo Srbi, ima nas i koji nisu Srbi, ali smo građani Srbije - dodao je.