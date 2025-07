- Plata je tada bila 329 evra, nama je izmerena plata u aprilu 932 evra. Pričamo o stabilnom kursu evra, a ima ga 13. godinu zaredom. Na Vračaru je prosečna plata i u nekim drugim opštinama mnogo veća. Za 50 odsto je bolji životni standard nego tada. Tada je stopa nezaposlenosti bila 25,9 odsto, danas 9,1, najniža u istoriji Srbije. Javni dug je bio 79 odsto, sada smo na 44,3 odsto. Prosečna penzija je bila 202 evra, danas je 426 evra, ali to nije sve jer idemo na veliko povećanje penzija, plus 40 evra, što znači da će ići na 465 evra - pokazao je predsednik.

- To su radili sve vreme jer je njima bilo potrebno da sebe istaknu. Danas nemamo ratove, sankcije, nismo priznali Kosovo, živimo bolje nego ikada objektivno. Na to su dodali rasnu teoriju superiornosti — o ćacijima, krezuboj Srbiji protiv koje su oni, nije važno da li su pametni, lepši, nego oni pripadaju tom delu i to nije nimalo slučajno.

- Koliko puta su novinari Pinka i Informera napadnuti, niko nije rekao izvinite. Kada sve to imate u vidu, i onda vam se pojave sa istraživanjem agencije koja ima 1 zaposlenog, onda nemojte da brinite. I kada kažu "odvratan mi je taj Vučić", ali on kad dođe, onda kaže "čekaj, ipak moram da brinem o deci". Ali on mi je obezbedio to i to, onda nemaju šta drugo da ponude osim mržnje. To im je pogonsko gorivo. Mislim da imamo dobre mlade ljude, ali da su oni izmanipulisani i od spolja i od profesora. Srbija je imala niže plate nego u BiH, pogledajte danas koliko su više - rekao je.