Pokvarili slavlje

Brnabić je navela da je za sutra bilo planirano slavlje na stadionu fudbalskog kluba u Gorobilju, kod Požege, povodom otvaranja deonice auto-puta Miloš Veliki do Požege, ali da je tokom noći neko uništio stadion da bi sprečio to slavlje zbog otvaranja puta o kojem su, kako kaže, decenijama sanjali u tom kraju.

''Sada kada se to desilo, želeli su to da proslave. Znate kakva je sad njihova reakcija, ljudi su besni, razočarani, potpuno im je nejasno zašto je to tako. Nikakvo pumpanje laži, nikakva medijska mašinerija, grupe za pritisak, nikakav upliv novca tu više ne pomaže. To ljudi vide svojim očima, rekla je Brnabić.