- Tako da uslov svih uslova je da Aleksandar Vučić u stvari bude, što bi rekao njihov Jovo Bakić, nepomenik. To je potpuno nestvarno, ali je to zato što oni nemaju odgovor na njegove rezultate i na njegovu energiju. I nemaju na kraju krajeva odgovor ni na to što on jeste predsednik svih građana. Oni su očekivali da će on reagovati impulsivno i da će podleći pritiscima da država krene u intervenciju i da se lati sile, ali nije. I nemaju odgovor na to. Da li time treba da se bavimo? Da budem sasvim iskreno, ja ne verujem, ne vidim kako to može da prođe, takav uslov, zato što je on pod broj jedan nedemokratski, a pod broj dva ne postoji nigde u Evropi - rekla je Brnabić.