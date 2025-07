- Da, i to me raduje. Novi budžet predviđa da članice koje ne poštuju vladavinu prava ne mogu dobiti sredstva. Među kandidatima su pravila već sada stroža nego kod članica. Moramo ih pripremiti, jer ne možemo dozvoliti proširenje koje bi oslabilo Uniju. Proširićemo se da bismo ojačali Uniju i moramo biti sigurni da su kandidati spremni - naglašava evropska komesarka za proširenje.

- Srela sam se i razgovarala sa svima, ne samo sa predstavnicima srpske vlade, već i sa demonstrantima, studentima. Primila sam ih i u Briselu. Imam veoma redovne kontakte sa organizacijama civilnog društva. Zanimljivo je da kada sam pitala razne predstavnike zašto, kako ste rekli, nema evropske zastave, bilo je oko četiri seta odgovora. Prvi je zato što podržavate Vučića. Drugi je zato što ste nas bombardovali - to je bio Nato, a ne EU. Treći, zato što želite da priznamo Kosovo - naravno, EU to ne zahteva od Srbije. I četvrti, zato što ne želimo da se zamerimo Rusiji. Dakle, to je komplikovana situacija, ali, kao što ste rekli, prioritet Evropske komisije je da Srbija ostane na evropskom putu, ali nije dovoljno da mi to kažemo. Srbija, naravno, mora da sprovede brojne reforme kako bi dokazala da zaista zaslužuje članstvo u EU - zaključila je Kos.