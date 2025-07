"Sasvim ozbiljno pitanje – jel Boris Tadić izlapeo, kompletno poludeo ili je postao stend ap komičar?!? Šta kaže, Aleksandar Vučić je puteve koje su oni izgradili predstavio kao svoj rezultat?!? Pa koji to put, čoveče – auto-put do granice sa Bugarskom, južni krak Koridora H kroz Grdeličku klisuru, auto-put do Čačka, do Požege, do Šapca, brzu saobraćajnicu do Loznice, do Valjeva?!? Koji, čoveče, auto-put ili brzu saobraćajnicu si ti otvorio?? Iz njive u njivu Ub – Lajkovac? Jedinstvena deonica auto-puta pravljenog od blata i gline do koje ste mogli da stignete jedino traktorom, i sa koje ste do sledećeg asfaltnog puta takođe mogli da stignete isključivo traktorom, pa je sve moralo da se gradi nanovo.