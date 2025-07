- Na pragu smo donošenja zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Sve imate na sajtu, ukucate vaš matični broj i sve vam piše. I ako se desi greška, to je na nivou statističke greške. Kada imamo napade, to je jedna pitka priča da se pokrije poraz, i to se prepisuje iz perioda u period. Ono što će se ''defacto'' desiti jeste da će doći do izmene. Izmene su urađene na način da su blizu predlogu koji je dala Crta pre svih - rekla je Paunović.