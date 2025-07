- Objavili su da dolaze kod mene i objavili su moju adresu. Bila sam u stanu i nije mi padalo na pamet da se povlačim pred grupom huligana koji ne znaju šta da rade, osim da ispunjavaju nečije naloge. Svi u državi govore da su sada ostali samo plaćeni blokaderi. Čujete na megafon urlanje, viču vaše ime, spominju Aleksandra Vučića, predsednika – to im je lajtmotiv. Pola nisam razumela, ali jedna od poruka bila je da nisam poželjna kao političar, zato što sam žena i zato što se nalazim u izvesnim godinama – istakla je Gojković.

- Nešto što nisam apsolutno razumela, i što bih volela da mi neko protumači, jeste uporno ponavljanje da ja svako veče ili noć odlazim na onkologiju. To je dosta morbidno – i prema meni, i prema ljudima koji me poznaju – dodala je.

- To slušaju ljudi koji vas poznaju, koji su poznavali moje roditelje, mog rođenog brata, znaju porodicu. Svi su šokirani time da je to oruđe i oružje političke borbe...

Šteta na Gradskoj kući veća od milion evra

- Sada su došli do napada na naše porodice i našu privatnost, što je uvek i kod nas i u svetu bila svetinja. To nema veze sa politikom i političkim različitostima. Njihovo ponašanje nema veze sa demokratijom – to je pokušaj obojene revolucije koja je propala – rekla je Gojković.