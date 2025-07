„Nastavlja se program dodele minibuseva u cilju rešavanja jednog od najizraženijih problema vezanih za seoske sredine, a to je pitanje prevoza kako ljudi tako i roba. Od danas još 17 opština dobija besplatan prevoz za žitelje svojih sela, a među njima su i četiri opštine na Kosovu i Metohiji“ rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, nakon što je danas Komisija za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibusa za potrebe prevoza seoskog stanovništva, odobrila još 17 vozila za lokalne samouprave u Srbiji.

Od današnjih dobitnika, devet opština do sada nije imalo ni jedan vid organizovanog prevoza, a njih 10 se nalaze u pograničnom delu zemlje. Novac za ove namene dobiće jedna opština iz Vojvodine - Novi Kneževac, tri u četvrtoj grupi razvijenosti – Dimitrovgrad, Mionica, Gadžin Han, kao i njih devet u devastiranim područjima, od čega je skoro polovina na teritoriji Kosova i Metohije (Vitina, Leposavić, Klina i Lipljan).

Među lokalnim saoupravama iz čak 15 okruga, njih sedam je dobilo minibus i 2021. godine, pa će sada dva ovakva vozila saobraćati selima Lebana, Dimitrovgrada, Bosilegrada, Mionice, Koceljeve, Gadžinog Hana i Kuršumlije. I ovoga puta prednost su imale nerazvijene i pogranične lokalne samouprave, kao i one sa više stanovnika i više sela na svojoj teritoriji.

Minibusevi kupljeni ovim sredstvima prevoze seosko stanovništvo do okolnih sela ili gradskog, odnosno opštinskog sedišta. Na taj način meštani sela lakše stižu do lekara, pošte, a najmlađi do škole i sportskih i kulturnih sadržaja.