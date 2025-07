DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Dušana Petrovića, pa se obavezuju tuženi Adria media group doo Beograd i Rajko Nedić, odgovorni urednik internet portala "Kurir.rs", da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos od 40.000 dinara, sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja 04.09.2023. godine pa do isplate, a sve u roku od osam dana od dana prijema pisanog otpravka presude pod pretnjom posledica prinudnog izvršenja.

DELIMIČNO SE ODBIJA tužbeni zahtev tužioca Dušana Petrovića, kojim je tražio da se obavežu tuženi Adria media group doo Beograd i Rajko Nedić, odgovorni urednik portala "Kurir.rs", da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos preko dosuđenog iznosa u stavu prvom izreke presude od 40.000 dinara, a sve do traženog iznosa od 200.000 dinara, odnosno na iznos od 160.000 dinara, a sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja 04.09.2023. godine pa do isplate, KAO NEOSNOVAN.

OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu na ime naknade troškova parničnog postupka solidarno isplate iznos od 172.550 dinara, a sve u roku od 8 dana od dana prijema prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja i sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana sticanja uslova za izvršnost odluke pa do isplate.

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Marine Jakić, predsednika veće, Ivana Ilića i Snežane Živković, članova veća u parnici tužioca Dušana Petrovića iz Šapca koga zastupa Katarina Vulović advokat iz Beograda, protiv tuženog privrednog društva "Mondo inc" doo Beograd sa sedištem u Beogradu i Rajka Nedića iz Beograda, odgovornog urednika internet portala "Kurir.rs" iz Beograda, koje zastupa Aleksandar Petrović, radi naknade nematerijalne štete odlučujući o žalbama parničnih stranaka izjavljenoim na presudu Višeg suda u Beogradu P3 331/20, od 04.09.2023. godine, koja je ispravljena rešenjem istog suda P3 331/20 od 20.12. 2024. godine na sednici veća održanoj 05.06.2025. godine doneo je PRESUDU

PREINAČUJE SE presuda P3 331/20, od 04.09.2023. godine, ispravljena rešenjem istog suda P3 331/20 od 20.12. 2024. godine u delu stava drugog izreke tako što se OBAVEZUJU tuženo privredno društva "Mondo inc" doo Beograd i tuženi Rajko Nedić, odgovorni urednik internet portala "Kurir.rs" iz Beograda, da tužiocu Dušanu Petroviću na ime naknade nematerijalne štete plate još 20.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 04.09.2023. godine kao dana donošenja prvostepene presude pa do konačne isplate, a sve to u roku od 8 dana od prijema presude, dok se u preostalom delu stava drugog izreke ista presuda POTVRĐUJE i žalba tužioca ODBIJA kao neosnovana.