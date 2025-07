Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je za Informer TV da Srbija nastavlja da se gradi i da radi, kao i da je država pobedila sve one koji su uložili ogroman novac da je sruše.

- Hvala vam što volite svoju zemlju i što od nje niste odustajali nijedan sekund. Naš put u budućnost je to da čuvamo mir, da nam se nikada više ne ponovi sve ovo što nam se događalo u prošlih 7 meseci. Uspeli smo da pobedimo obojenu revoluciju i uništenje Srbije. I sad vam kažem, videćete da ćemo da se izborimo i protiv onih u našim redovima koji su kriminalom, korupcijom sticali bogatstvo. I još jedna stvar, uspeli smo ljudi da pobedimo one koji su ogroman novac uložili u rušenje naše zemlje. Ogroman novac. Ne možete da sanjate šta su sve uložili samo da Srbija padne na kolena. Ali Srbin je takav da ma koliko bio ljut i na svoju državu, nekad s pravom, nekad bez prava, ali i kada je ljut, Srbi ne da da mu sruše državu . Zato ste vi odlučili da se suprotstavimo, da pružimo otpor na svakom koraku i da odbranimo svoju zemlju. Da odbranimo svoju državu. Hvala - rekao je i dodao:

- Moraće da odgovaraju svi oni koji su nam razarali institucije i zemlju u prethodnih 7 meseci. Moraćemo da menjamo sve one ljude koji su vladali loše, a bogami i na centralnom nivou. I kao što sam najavio, danas su se potukli između sebe, svađaju se na Filološkom fakultetu u Beogradu, svađaju se na svim mestima. I sve ono što smo govorili profesorima, da će im se dogoditi, im neće dati da uđu na njihove fakultete, danas im se događa. Sve ono što smo mi govorili pre četiri meseca, mnogi od njih govore danas. I u redu je. Kao što sam rekao za nekoliko meseci, braniću ih od naroda. Ali vas pozivam, vas koji ste sve vreme bili uz državu, koji ste pokazali najveću odgovornost, koji ste pokazali najveću ozbiljnost. Vas molim, da im pružimo ruku, da im pružimo ruku, oni su deo našeg naroda, odgovorni da odgovaraju. A njima da pružimo ruku, da im kažemo da zajedno i ujedinjeni možemo da guramo Srbiju napred, da je to najbolji put za Srbiju u budućnosti. I da vam kažem, to nam više i nije ni blizu najveće brige. Ali imamo mnogo drugih briga, pokušavaju i kurti mnogi drugi.