Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da premijer takozvanih kosovskih institucija Aljbin Kurti "i mnogi drugi" pokušavaju da proteraju Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta na Kosovu i Metohiji, kao i da on "namerno ćuti na njihove provokacije" da bi se sačuvali mir i stabilnost.

- Sklanjaćemo se od sukoba, ali ćemo uvek biti uz narod na Kosovu i Metohiji i uvek će Kosovo i Metohija biti deo Srbije - rekao je Vučić u Požegi na velikom veselju povodom otvaranja autoputa. On je istakao i da ne treba potcenjivati Srbiju.

- Namerno ćutim, ne odgovaram na njihove provokacije. I da ne pomislite da je to simbol slabosti, nije, to je simbol snage. Samo hoću da čuvamo mir i stabilnost - rekao je Vučić. On je dodao i da je došao da bi građanima ukazao poštovanje.