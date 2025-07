- Kurti je zabranio i ukinuo sve slobode. Ovo je direktan udar na državu Srbiju sa željom da se isprovocira reakcija i da Kurti dobije saglasnost od Zapadnih sila da ovo faktičko stanje prevede u konačno političko rešenje, a to je kosovska državnost uz priznanje Srbije. Ovo je 88 etnički motivisan napad, a prošle godine ih je bilo 124, praktično svaki drugi, treći dan imate događaj koji kao direktnu posledicu ima eskalaciju. To je nešto što nas neprestano okupira sa idejom kako da deeskaliramo sukob i da dođe do normalizacije odnosa. Međutim, politika Kurtija i SAD, ali i ostalih partnera, fundamelno se ne razlikuje, a tu mislim po nezavisnosti Kosova i na to moramo da računamo i da pojačamo diplomatsku aktivnost, to imamo od alata. U ovom trenutku moramo da bude strpljivi i mudri i da ne reagujemo brzopleto u ovakvim situacijama.