"Nažalost, film se sastoji od nebrojenih netačnih tvrdnji i površnih zaključaka koji ukazuju na to da očigledno moramo da radimo više na komunikaciji sa mladim ljudima kada je u pitanju ovaj projekat", naveo je ministar Mali i dodao:

"Najpre, nije Međunarodni biro za izložbe (BIE) dao Srbiji organizaciju izložbe Expo, već smo organizaciju dobili većinom glasova od ukupno 184 članova BIE. Za Srbiju je glasala 81 zemlja, a u ovoj trci smo pobedili SAD, Španiju, Argentinu i Tajland. Dakle, pobedili smo na takmičenju i nije nam to niko svojevoljno dodelio".

"Dalje, velika ulaganja države u projekat Expo i u program „Skok u budućnost – Srbija 2027“ najviše će značiti upravo građanima Srbije, jer grade se novi auto-putevi, bolnice, škole, vrtići, naučno – tehnološki parkovi, dakle sve ono što građanima olakšava svakodnevni život. Sa druge strane, Expo ima i mnogo širi značaj od toga, jer nam omogućava da ugostimo ceo svet na jednom mestu. Dobili smo priliku koju su pre nas imale najveće i najznačajnije zemlje sveta, i želimo da je iskoristimo na najbolji mogući način. Sve što se u tom smislu izgradi – ostaje našoj deci. I Beogradski sajam, i Nacionalni stadion, i Akvatik centar, i nova železnička pruga, stanovi koji će biti ponudjeni gradjanima… Sve to ostaje Beogradu i Srbiji. Modularni paviljoni će biti rastavljeni i iskorišćeni za izgradnju škola i sportskih objekata širom Srbije. EXPO 2027 Beograd je 100% nasleđe, sve što se sagradi imaće svoju namenu. Projektna društva koja smo osnovali, ona su baš to - projektna, i postojaće dok traje projekat, do 2027. godine".