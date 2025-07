- Sigurno će da treba prilično vremena da se to sve sredi, okreči, zameni nameštaj, da se pronađe ili ponovo kupi ta oprema bez koje nema koncertne aktivnosti. Pored fizičke rekonstrukcije, mora da se desi i duhovna rekonstrukcija SKC, a za to će da treba više vremena. To vam je kao i sa fakultetima, "lako" ćete okrečiti i pospremiti, a teško je vratiti akademski život i poverenje.