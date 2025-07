Mi smo danas došli ovde da se bolje upoznamo sa poslovanjem Ziđina ali i da posetimo one kojima se najviše divimo. One koji ispod zemlje rade za zemlju, odnosno naše rudare i pod punom opremom, adekvatno, prema svim standardima, sići ćemo u jamu da ih obiđemo i vidimo šta je to što oni rade. I da se naravno, na terenu upoznamo sa standardima koji su namenjeni upravo njima. Kompanija je dosta uradila kako bi zaštitila život, zdravlje i bezbednost naših rudara", rekla je ministarka.