- Niko to nije ni pokušao da učini, ali takođe Univerzitet nije ni mesto za političku borbu. Visokoškolske ustanove bi trebalo da budu ispostave znanja, a pokazali su da to nisu bile prethodnih meseci, što se vidi i po smanjenom interesovanju nove generacije studenta na BU. Na nekim fakultetima ima mnogo više mesta nego prijavljenih maturanata, a ne zaboravimo da neki neće položiti ispite za željene fakultete. To sve može da vodi do neselektivnog upisa, što je situacija koju smo imali tokom NATO bombardovanja. Na fakultetima su onlajn predavanja, što je praksa koja je primenjivana tokom pandemije koronavirusa. Ispada da je Univerzitet sada na nivou i u stanju u kom je bio tokom pandemije i bombardovanja! - kazao je Stanković.