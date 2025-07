- Pozdrav svima, ovim putem sam hteo sve da vas obavestim da su rezultati jučerašnjeg ispita izašli. Dobio sam desetku, najvišu ocenu. Ono što sam hteo još da vam kažem je da sam konačno dočekao da izađem na svoje ispite, konkretno juče, na ispit. Konačno, ovo je velika jedna pobeda za nas i to čak na predmet koji sam počeo da spremam i pre samih blokada, gde sam pola, znači, prvi deo ovog celokupnog predmeta, prvi deo ispita, položio čak pre blokada sa maksimalnim brojem bodova . Ovaj deo što sam polagao juče sam položio isto sa maksimalnim brojem bodova tako da imam maksimalan broj bodova koliko se može imati na samom ispitu - rekao je studenti i dodao:

- Što se tiče cele atmosfere juče na ispitu, bilo je odlično, kolege su me sa oduševljenjem pozdravile, profesor isto me normalno pozdravio, nisam imao nikakvih neprijatnosti i to pokazuje da su ljudi već siti blokada i da svi sada žele, evo, sada je prošla, sada je već maltene i kraj jula, svi sada žele da svi studenti polažu svoje predmete, da polažu svoje ispite i da konačno završavaju sve što se tiče obaveza na fakultetu i daj Bože da ostane i neko vreme za odmor. Tako da, pozdravljamo se.