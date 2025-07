- Ne samo SKC, video sam fotografije sa više fakulteta. U najmanju ruku uništavanje svih građana Srbije. Nepristojno, nehigijenski, nekulturno. Ne bih voleo da Srbija izgleda tako, a Srbija bi izgledala tako nakon njihove vlasti. Oni se ponašaju kao uzurpatori. Briga ih je za vrednost, ali izgleda i za ličnu higijenu. Kada idemo na pecanje imamo uređeniji kamp. Nije to poenta, to svakako pokazuje njihovo vaspitanje. Sami su sebi dali za pravo da blokiraju i imaju neku "moć" u rukama da mogu da vas zaustave, da spreče druge da polažu ispite. Velika je uloga profesora i dekana koji su koketirali sa blokaderima. Zahteve više niko ne spominje. Direktno su doprineli urušavanju institucija. Pogledajte brojeve na državnim fakultetima, to je katastrofa nad katastrofama. Pa neće niko da da dete da studira tako što će da gura kontejner na ulicama. Biće puni privatni fakulteti. Meni je žao što su svojom krivicom doveli do toga da su neki privatni fakulteti izjednačeni sa kupovinom diplome - naveo je Vućević.