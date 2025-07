Slušaj vest

Dok broj prijava na nekada najuglednije fakultete pada brže nego ikada, prvi čovek Beogradskog univerziteta, umesto da prihvati odgovornost sada upire prstom u vlast i državu.

Naime, rektor Vladan Đokić u autorskom tekstu za jedan opozicioni nedeljnik izričito odbacuje svaku odgovornost, iako brojke govore same za sebe - istorijski pad interesovanja za upis na Filozofski fakultet, alarmantni minusi na FPN-u i sve slabija konkurencija za FON.

1/5 Vidi galeriju Vladan Đokić sazvao je sednicu Senata BU za petak 21. mart Foto: Marko Karović

Analizu unutrašnjih dešavanja u državi, za jutarnji program Kurir televizije, izneli su prof. dr Vladan Petrov, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i novinar Uroš Piper.

Petrov je komentarisao izjave rektora Đokića.

- Tačno je da je on to rekao, ali treba da istaknemo da je on u tom narativu dosledan. Od momenta kada su počele blokade, nedeljama posle toga, javnost je počela da se usedsređuje na lik Vladana Đokića i on je tada kretao u vrstu političke kampanje. Podsetio bih, u martu mesecu, ali pre 15. marta, bio je autorski test u 'Politici' u isto vreme kada je imao intervju na jednoj televiziji i upravo tu može da se nađe ista rečenica, odnosno da Univerzitet nije ispostava vlasti. Ja se ne sećam da je neki rektor od višestranačja u Srbiji imao ovakve izjave i takav odnos sa vlasti - započeo je Petrov, pa nastavio:

- Nije zadatak rektora da se bavi političkim pitanjima. On je odavno neko ko funkcioniše kao politički čovek, kod njega da ima minimuma akademske časti i integriteta, on bi sam podneo ostavku, ako ni zbog čega drugog, makar jer je dopustio da se dese ove stvari u zgradi rektorata, ali i jer je preduzimao radnje i davao izjave kakve jeste. On je u ponašanju nedosledan, ali izjave su mu dosledne.

Prof. dr Petrov o diskutabilnim izjavama rektora: On je isto to izjavio i pre 15. marta! Izvor: Kurir televizija

Piper je pričao ko finansira celu priču oko rektora i blokadera, odnosno ko ima interes da uruši obrazovni, ali i političko-društveni poredak ove države:

- Od samog početka je ovo vrlo organizovano. Niko ne može da me ubedi da su ovo pokrenuli studenti i da su profesori stali iza njih i da je do ovoga došlo. Ja mogu da govorim iz medijskog ugla, na primer, kada su počeli protesti blokadera, tada su dve kablovske televizije napravile iz svog ugla neverovatnu medijsku akciju. To su profesionalno odradili iz onog lošeg ugla, najveći rezultat su postigli. Tada je bilo blokada saobraćaja od 16 minuta, a oni su to malo ljudi predstavili kao da je čitav Beograd stao, pisali su kako Beograd vri, revolucija se dešava i tako dalje. To je segment priče, a drugi deo je rektor i ljudi oko njega. Međutim, sada, kada je došlo sve blizu kraja, ja bih voleo da mi kao društvo vidimo mlade kolege kako odlaze u Specijalni sud i izveštavaju o toj grupi koja će da odgovara pred sudijom za ove postupke.

