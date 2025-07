Ivan M. je tom prilikom rekao: " Petnaestog je bilo, prvo, neće da bude onoliko ljudi, biće manje, što je dobro, što je dobro, ono je previše ljudi. Drugo, ono je mnogo ljudi, ja sam doveo maltene celu zapadnu Srbiju, 10.000 ljudi je bilo iza mene , meni je 100 ljudi taj dan, idu pored mene, ja nosim onaj megafon, idem ispred one šetalice, svaki drugi, naših godina, ne deca, mi je prišao i rekao - Brate, ne vraćamo se kući dok ih ne uništimo ili pobijemo. Pazi Novice ".

Na to se Novica A. nadovezao rečenicom "Pa mi smo to držali", a Ivan M. mu je odgovorio: " Znam, pazi Novice mi smo imali u koloni je bilo i vatrenog oružja ", a nakon potvrđivana Novice A. da mu je ta činjenica bila poznata, Ivan M. je dodao:

"Vatrenog oružja je bilo u koloni, od vatrenog oružja do flaša benzina itd, ja znam šta su nosili ljudi, deo znam, a ko zna šta je još bilo . I mi taj dan su se ljudi razočarali, nisu ni bili organizovani, bilo bi krvi do kolena, da je nešto bilo, jer ko zna šta su i oni tamo imali, ali nebitno".

Novica A. na to je rekao - eto ti građanskog rata, a Ivan M. se nadovezao rečima: "Ali vidi šta sam hteo da ti kažem. On rat izaziva sve vreme, sad je mnogo velika razlika, jer sad su ljudi još više naoštreni, ja ovde po društvenim mrežama, to je Vidovdan idemo da ubijemo Murata, idemo da sklonimo šatore".