„Mogu da kažem da nam je ostvarena najveća želja, da smo dosanjali san da steknemo svoj krov nad glavom i našu mirnu luku. A ne bismo to mogli bez ove podrške Ministarstva za brigu o selu. Velika je stvar za mladog čoveka da se skući, osamostali, da ne troši veliki novac za zakup kao što smo morali nas dvoje, ili da se poput mnogih, muči u tesnom prostoru u zajednici sa familijom. Nama su ovaj mir i prostor koji smo dobili neprocenjivi“, rekla nam je Senada i dodala da sa radošću ulaže u svoj dom. Renovirali su dečiju sobu, uradili instalacije i sredili kupatilo, a ostalo će polako.

U Boljevac, opštinu u Zaječarskom upravnom okrugu je kroz ovaj, ali i druge programe Ministarstva za brigu o selu, uloženo više od 19,5 miliona dinara.

Osim što su dodeljene četiri kuće, podržan je rad „Prve ženske zadruge - Rtanjske domaćice“, koja se bavi preradom voća i povrća.

Od prošle godine stanovnici 22 sela Boljevca za prevoz od sela do sela ili do opštinskog mesta koriste i minibus sa 20 sedišta, takođe dobijen na javnom konkursu Ministarstva za brigu o selu.

Ovog leta u boljevačkim selima biće održani tradicionalni Miholjski susreti sela, finansirani sredstvima ovog Ministarstva, već četvrtu godinu zaredom. Višednevna manifestacija se održava u čak 13 sela. Očekuje se veliki broj posetilaca, a na programu su sportska i gastronomska takmičenja, kao i kulturno-umetnički program. Raznovrsna sportska i gastronomska takmičenja krenula su krajem juna, a smenjivaće se nedeljama po različitim selima, sve do sredine oktobra.