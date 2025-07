Direktor policije Vasiljević je, govoreći o jučerašnjem skupu kod Lajkovca, rekao za RTS da je sinoć oko 21 čas jedan od učesnika skupa u Lazarevcu pozvao okupljene da uđu u svoje automobile i odu do marketa "Dis" u Lazarevcu, nakon čega su se dogovorili da se upute prema naplatnoj rampi kod Lajkovca i izašli na auto-put čime su blokirali saobraćaj.

Upitao je da li ljudi koji su odlučili da izađu na auto-put razmišljaju o bezbednosti i napomenuo da se na tom putu vozi brzinom do 130 kilometara na čas.

- Policija nije upotrebljavala silu . Minimalno što smo morali je da ih nosimo sa auto-puta, pojedince koji su seli na auto-put, to smo uradili, pomerili ih sa auto-puta . Vrlo brzo, u nekoliko minuta, oslobodili auto-put i uspostavili normalan režim saobraćaja na auto-putu. Ukupno, protiv 249 lica će biti podnete odgovarajuće prijave u redovnom postupku, a protiv 15 lica podnete su odgovarajuće prijave u takozvanom skraćenom postupku i ta lica su već u ovom trenutku kod sudije za prekršaje - rekao je Vasiljević.

Svako ko izađe na auto-put čini dva ozbiljna prekršaja

Dodao je da nije cilj samo procesuiranje, već da građani koji to čine shvate da time ugrožavaju i sopstvenu bezbednost, kao i bezbednost mnogih učesnika u saobraćaju, da to ne smeju da rade i da policija to neće dozvoliti.