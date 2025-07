Naravno, u obradi N1 i Nove S zabašuruje se pravi uzrok potresa u Junajted grupi a to je 200 miliona evra koje Šolak sudski pokušava da ugura u svoj džep, a BC Partners mu to osporava. Kao što je Kurir pisao, upravo taj novac je razlog zašto osnivač Junajted grupe Dragan Šolak više nije predsednik savetodavnog odbora te kompanije. On je tužio BC Partners da mu duguju bonus koji mu navodno sleduje nakon prodaje dve podružnice u vrednosti od 1,5 milijardi evra.