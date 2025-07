- Ova vlada je u prethodna tri meseca, pored mnoštva ozbiljnih i važnih zadataka, pokazala ogromnu posvećenost pitanjima odbrane, pre svega modernizaciji i opremanju Vojske Srbije (VS). Mnogo je urađeno i u domenu unapređenja infrastrukture, ali i poboljšanju uslova života i rada pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske. Završili smo radove na objektima infrastrukture u bazama "Ornica" i "Debela glava", što je posebno važno za pripadnike VS koji obavljaju najzahtevnije zadatke u Kopnenoj zoni bezbednosti. Završeni su radovi na izgradnji novog hangara na aerodromu "Morava" kod Kraljeva, na rekonstrukciji objekta za smeštaj pokretnih sredstava u kasarni "Stevan Sinđelić", a u Vojnomedicinskoj akademiji završeni su svi radovi s ciljem stvaranja uslova da se u upotrebu uvedu sajber nož i linearni akcelerator. Time nivo zdravstvene nege vojnih, ali i civilnih osiguranika podižemo na najviši nivo. Izveli smo i dve multinacionalne vežbe - "Fire Blade 2025" u Mađarskoj i "Platinasti vuk 2025" u Srbiji. U narednom periodu nastavićemo radove na investicionom i redovnom održavanju 108 objekata za potrebe prijema vojnika na služenju vojnog roka. Naveo sam samo deo rezultata u prethodna tri meseca, kao dokaz posvećenosti cele Vlade jednoj viziji napredne, sigurne, snažne i prosperitetne Srbije. Naravno, pred nama je još mnogo posla, ali verujem da smo u prvih 100 dana postavili temelje za dalji napredak.

- Optužbe o navodnoj vrednosti imovine koja pripada meni i mojoj porodici su gnusne laži, koje za cilj imaju javnu diskreditaciju mene, moje porodice i bacanje ljage na Srpsku naprednu stranku, čiji sam ponosni član. Kad god su se ovakve laži pojavljivale u javnosti, pozivao sam nadležne institucije da reaguju i provere te navode o mom "silnom bogatstvu", koje sam ne znam ni ja sam kako stekao. Ponoviću još jednom, moja porodica i ja se već 36 godina uspešno bavimo privatnim biznisom, pošteno i u skladu sa zakonom. Porez na imovinu plaćam u svojoj zemlji, iz toga se vrlo lako može ustanoviti njena vrednost, koja nije ni blizu one koja stoji u takvim optužbama. Očigledno je da oni koji iznose ovakve laži ne žele dobro ni meni ni mojoj porodici, Srpskoj naprednoj stranci, ali ni Republici Srbiji, jer nepotrebno i neosnovano uznemiravaju javnost i građane naše zemlje pokušavajući da stvore ogorčenost dela javnosti i naprave strašne podele. Ja im poručujem da će istina i pravda pobediti i da Srbiju takvim lažima neće uzdrmati.

- Svedoci smo, evo već devet meseci, pokušaja bučne i nasilne manjine da sruši legalno i legitimno izabranu vlast, a sve to pod maskom tobožnje borbe za "poštovanje Ustava, poštovanje zakona i vladavine prava". Pa upravo ta blokaderska manjina, koja se evidentno pogubila u željama, akcijama, planovima i idejama, ako ih je uopšte ikad i imala, čini sve mimo bilo kakvih demokratskih i zakonskih procedura, pa i moralnih obzira. Ona uskraćuje osnovna ljudska i ustavna građanska prava većini građana ove zemlje uverena da to može i treba da prođe bez ikakve reakcije države. Nema više sumnje da neko iz inostranstva vuče konce i govori na koje sve načine treba zagorčati život građanima naše zemlje - svakodnevnim umišljenim i besmislenim blokadama saobraćaja, ulica, normalnog života... Posebno zabrinjava ogromna količina mržnje i agresije koju ispoljavaju prema neistomišljenicima, čak i onim neutralnim, politički neopredeljenim ljudima. Napadi na domove funkcionera SNS uistinu prevazilaze sve vidove izražavanja bilo kakvog nezadovoljstva i prerastaju u ekstremne izlive mržnje, čak i terorizma. Na delu je kriminalizacija i dehumanizacija članova i simpatizera naše stranke, uz narativ da smo mi takozvana krezuba Srbija... Ne znaju više šta da rade da bi privukli pažnju, nemaju ideju, nemaju razlog. Pokazuju nama, Evropi i svetu čist primer prostakluka, licemerja i dokonosti koji bi da ugroze vitalne srpske nacionalne interese. Ali ono na šta nisu računali i što nisu očekivali jeste to da je Srbija, pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića, nikad stabilnija, nikad sigurnija, nikad snažnija i opremljenija. Narod je legitimno izabrao ovu vlast i pokazao ko želi da ga vodi u budućnost. Srbija je ipak iznad svega, a pred nama je budućnost, koju zajedno treba da gradimo.