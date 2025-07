- Sećate se da su juče govorili da će da nas prže, tuku, da ćemo plivati u Dunavu... Objavljivali telefone Ane Brnabić. Juče ili prekjuče su me klali, i sve je to ok. A kada neko objavi njihov broj telefona, onda je Vučić kriv ako im se nešto desi. A ja sam protiv svega toga, objavljivanja telefona. To je užas, ali sve su to oni radili. Kao što sam rekao, za dva meseca braniću ih od naroda, narod je besan - rekao je on.