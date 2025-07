Ponašanje blokadera tokom prethodnih osam meseci prilično je neuhvatljivo. Počev od blokada fakulteta, uvođenja zabrane držanja predavanja i polaganja ispita i proglašavanje plenuma za vrhovnu vlast pa sve do blokiranja raskrsnica, mostova i auto-puteva i prevrtanja kontejnera .

Veštačka inteligencija pak uočava jedan poseban splet karakteristika blokadera koji je u psihologiji poznat kao Daning-Krugerov efekat ili, krajnje pojednostavljeno rečeno, ono kad ne znaš koliko ne znaš. Zapravo se sve proverava jednostavnim testom, a treba proceniti da li osoba ima tri od pet sledećih osobina i može li se smatrati da li veruje da je izuzetna i da zaslužuje posebnu pažnju, i to bez realnog osnova.

Dakle, ako se tri osobine prepoznaju, pred nama je blokader. Zaista su prečeste situacije u kojima smo svedočili da blokaderi imaju višak samopouzdanja, a manjak znanja, da precenjuju svoje sposobnosti, da nemaju uvid u sopstvene greške, da su neosetljivi za argumente... Možda je sve to najbolje sažeto u onoj njihovoj poruci "Kraj je kad mi kažemo da je kraj".

Za sociologa Vladimira Vuletića nije u pitanju samo jedan profil. On za Kurir kaže da ima više kategorija i objašnjava svaku od njih.

"Jedno je lumpenproletarijat, tj. društveni talog i marginalci, koji prate svaku "revoluciju" u nadi da će, kad se sve okrene, oni isplivati na vrh. Drugo su oni koji znaju da nema nazad i da po svaku cenu moraju da istraju, bilo zato što su napravili mnoge prekršaje, bilo zato što su izdali, pa se u oba slučaja plaše kazne ako "revolucija" propadne. Ima i onih kojima je to socijalna terapija, jer svoje frustracije zaboravljaju u masi i grupama istomišljenika. Ima, najzad, i onih koji su tu iz uverenja da promene za koje se zalažu mogu da ostvare samo silom i da na ovaj način podstiču i druge. Neki su tu iz odavanja solidarnosti, neki jer dobijaju nagrade, bilo materijalne ili psihološke, na primer pohvale i slično", ocenjuje Vuletić.

- Teško je govoriti uopšteno o profilu blokadera, jer tu ima različitih ličnosti i profila. Postoje, recimo, oni koji su tu jer su finansirani da ruše državu i to im je posao. S druge strane ima onih koje bi Čomski nazvao korisnim idiotima i koji misle da rade dobru stvar, a nisu svesni da se, recimo, blokadama fakulteta urušava budućnost zemlje i čitave jedne generacije. Ima onih koji su nezadovoljni svojim životom, brakom, susedima, karijerom, pa sve frustracije leče na kontejnerima i raskrsnicama. Možda bi zajednička karakteristika za sve bila nizak nivo političke kulture i odsustvo patriotizma. Jer, ako ne volite Vučića, zašto biste uništavali državne fakultete? To nisu Vučićevi fakulteti, nego dobro svih građana Srbije. Neki postoje desetinama i stotinama godina. Ljudi su se borili i protiv kralja Aleksandra, i protiv Tita, i protiv Miloševića, i protiv Tadića, ali nikad niko nije blokirao fakultete i uništio akademsku godinu čitavoj jednoj generaciji. To nije udar na Vučića, već na supstancu i srž države Srbije - zaključuje Panaotović.