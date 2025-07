Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je saopštenje Stranke slobode i pravde o Briselskom sporazumu vrhunac licemerja, jer su oni doveli Srbiju od Rezolucije 1244 do proglašenja nezavisnosti Kosova .

“Saopštenje Stranke slobode i pravde o Briselskom sporazumu je vrhunac licemerja, jer je u vreme njihove vlasti, pre Briselskog sporazuma, već više od 80 zemalja priznalo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, oni su prebacili pregovore i dijalog iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju po dogovoru Tadića i Ketrin Ešton, na kraju krajeva, oni su Srbiju doveli u strahovito tešku situaciju kada su postavljanjem pogrešnog pitanja pomogli da Međunarodni sud pravde presudi u korist Kosova, a protiv Srbije. I tada mi lično govorili da je to dobro, jer ćemo se rešiti tog teškog pitanja.

Oni su molili zapadne zemlje da proglašenje nezavisnosti Kosova bude posle predsedničkih izbora. I, kao završnica, Priština je proglasila nezavisnost u vaše vreme. A što se tiče neiskrenosti međunarodne zajednice, to je opšte poznato, o tome je i Đinđić govorio, da nam iza leđa diplomatije sprovode odvajanje Kosova.

Međunarodna zajednica je bila garant i Rezolucije 1244, i plana standardi pre statusa, i uvođenja EULEKS-a u vreme vaše vlasti kao statusno neutralnog procesa, pa i dijaloga u Briselu, što ste vi tražili. Bili su garant i sprovođenja Briselskog sporazuma. A do dan danas nije formirana Zajednica srpskih opština. I uvek su bili na strani kosovske nezavisnosti. Oni i danas lažu da ne mogu da utiču na Kurtija. U kontinuitetu. Pa Holbruk je obećao Karadžiću da neće ići u Hag ako se potpiše Dejtonski sporazum. Taj isti Holbruk je tvrdio Miloševiću u ime SAD da nikad neće priznati Kosovo ako se dozvoli misija OEBS-a. Sve laž do laži. Zato prestanite sa licemerjem, jer ste vi doveli Srbiju od Rezolucije 1244 do proglašenja nezavisnosti Kosova.”, izjavio je ministar Dačić.